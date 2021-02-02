Москва, , 14:19 — REGNUM Действующий председатель ОБСЕ, глава шведского МИД Анн Линде пригласила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на министерские заседания организации, проведение которых намечено в Стокгольме в конце нынешнего года. Она заявила об этом 2 февраля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров министров в Москве.

«Хочу пригласить вас, Сергей, в Стокгольм на министерские заседания ОБСЕ в конце этого года», — сказала Линде.

Также она заявила, что ОБСЕ считает, что противоречия по исполнению Договора по открытому небу (ДОН) можно снять, для чего призвала США вернуться в ДОН, а Россию — не выходить из него.

«Действительно, мне удалось пообщаться по этому вопросу и с госсекретарем (США) Энтони Блинкеном, и с Сергеем Викторовичем (Лавровым), конечно, тоже. Мы стараемся донести нашу позицию о том, что России не следовало бы выходить из этого договора. <…> Могу сказать, что мы призвали США вернуться в договор, а Россию — не выходить (из него — ред.)», — добавила председатель ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с российским блогером Алексеем Навальным, который в настоящее время находится в СИЗО, не зависит от решения Кремля.