Киев, , 14:20 — REGNUM В 2021 году Украина рассчитывает на получение трёх траншей от Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму $2,2 млрд. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 2 февраля в интервью Reuters.

«Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (Special drawing rights или специальные права заимствования — ИА REGNUM) каждый, на общую сумму около $2,2 млрд в этом году, а остальные деньги — в 2022 году», — рассказал он.

Чиновник добавил, что миссия МВФ на Украине продолжает свою работу, и какие-то результаты её деятельности могут стать известны к концу текущей недели.

Шевченко отметил, что НБУ выполняет все обязательства перед МВФ, в свою очередь Верховной раде следует принять несколько законов, которые позволят привлечь дополнительные займы. О каких именно законах идёт речь, он не сообщил.

Глава НБУ добавил, что в 2021 году Украина планирует выпустить евробонды на сумму около $2,4 млрд, кроме того, как ожидается, иностранные инвесторы принесут Украине около $1 млрд через покупку государственных облигаций страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что через 3−4 года Украина может избавиться от финансовой зависимости перед МВФ и даже полностью отказаться от иностранного финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде рассказали, когда Украина может избавиться от долгов перед МВФ