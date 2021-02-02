Киев, 2 февраля 2021, 14:20 — REGNUM В 2021 году Украина рассчитывает на получение трёх траншей от Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму $2,2 млрд. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 2 февраля в интервью Reuters.
Чиновник добавил, что миссия МВФ на Украине продолжает свою работу, и какие-то результаты её деятельности могут стать известны к концу текущей недели.
Шевченко отметил, что НБУ выполняет все обязательства перед МВФ, в свою очередь Верховной раде следует принять несколько законов, которые позволят привлечь дополнительные займы. О каких именно законах идёт речь, он не сообщил.
Глава НБУ добавил, что в 2021 году Украина планирует выпустить евробонды на сумму около $2,4 млрд, кроме того, как ожидается, иностранные инвесторы принесут Украине около $1 млрд через покупку государственных облигаций страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что через 3−4 года Украина может избавиться от финансовой зависимости перед МВФ и даже полностью отказаться от иностранного финансирования.
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