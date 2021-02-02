Москва, , 14:07 — REGNUM У Москвы есть основания считать, что ситуация с блогером Алексеем Навальным была инсценировкой, заявил 2 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим шведским коллегой и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

«Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно или… сам пациент не разрешает», — значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров.

Он добавил, что российская сторона ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления данных по блогеру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Россию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, заявил, что ставить отношения Европейского союза с Россией в зависимость от дела российского блогера Алексея Навального было бы глупостью.

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