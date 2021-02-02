Подгорица, , 14:04 — REGNUM Хотя перепись в Черногории должна быть проведена в 2021 году, публичное обсуждение проекта закона о переписи еще не проводилось.

В статистическом ведомстве Monstat сообщили, что закончили все приготовления и что сейчас минфина должен заняться финансовой частью проекта, пишет издание Vijesti.

Самым большим препятствием для проведения переписи является нынешняя эпидемиологическая ситуация.

«Все, что находится в исключительной компетенции Monstat, было реализовано, однако для проведения переписи необходимо завершить другие мероприятия, которые были начаты и находятся в компетенции других учреждений. Я в первую очередь имею в виду, что необходимо обновить территориальный регистр, то есть территориальные единицы, и в конечном итоге создать реестр адресов, а это входит в компетенцию Управления кадастра и государственного имущества», — сказал Вук Дженович из Monstat.

Общественное обсуждение проекта закона о переписи населения, принятие которого является предварительным условием для организации переписи, предполагалось организовать до 2020 года, но политические изменения, эпидемия коронавируса и экономический кризис сняли его с приоритетной повестки дня.