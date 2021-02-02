Ереван, , 14:08 — REGNUM Экс-президент Армении Кочарян намерен в период с 3 по 8 февраля поехать в Москву для участия в заседании совета директоров АФК «Система». Об этом 2 февраля сообщил руководитель канцелярии бывшего президента Виктор Согомонян.

«3−8 февраля второй президент Армении примет участие в заседании совета директоров АФК «Система», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом второй армянский президент является независимым членом совета директоров АФК «Система» с 2009 года и в июне 2020 году переизбран в качестве независимого директора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение разрешить экс-президенту Армении Роберту Кочаряну выехать в период с 3 по 8 февраля за рубеж принял суд общей юрисдикции Еревана.

Напомним, Роберт Кочарян, являвшийся президентом Армении с 1998 по 2008 год, обвиняется в республике в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.