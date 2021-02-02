Москва, 2 февраля 2021, 14:00 — REGNUM Встреча главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с российским блогером Алексеем Навальным, который в настоящее время находится в СИЗО, не зависит от решения Кремля. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля добавил, что в администрации президента не могут считать такую встречу возможной или невозможной, так как это не прерогатива Кремля.
Он также добавил, что не видит повода для посещения Боррелем оппозиционного блогера, так как они не родственники и даже не знакомые.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 февраля, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Европейский союз не планирует менять планы визита в Россию своего верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля на фоне акций протеста в России.
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Как и планировалось, Боррель посетит Россию с 4 по 6 февраля. В Москве он обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с распространением коронавируса, обстановку вокруг Ирана и Украины и ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Также известно, что при подготовке визита Борреля в Москву обсуждалась возможность его встречи с заключенным блогером.