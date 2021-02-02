Москва, , 14:00 — REGNUM Встреча главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с российским блогером Алексеем Навальным, который в настоящее время находится в СИЗО, не зависит от решения Кремля. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков рассчитывает на благоразумие ЕС в ситуации с блогером

Официальный представитель Кремля добавил, что в администрации президента не могут считать такую встречу возможной или невозможной, так как это не прерогатива Кремля.

«Не мы принимаем такие решения. Такие решения принимают следователи, судьи в разных ситуациях по-разному», — пояснил Песков.

Он также добавил, что не видит повода для посещения Боррелем оппозиционного блогера, так как они не родственники и даже не знакомые.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 февраля, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Европейский союз не планирует менять планы визита в Россию своего верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля на фоне акций протеста в России.

Также в сюжете: В ЕС подтвердили планы визита в Москву Жозепа Борреля

Как и планировалось, Боррель посетит Россию с 4 по 6 февраля. В Москве он обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с распространением коронавируса, обстановку вокруг Ирана и Украины и ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Также известно, что при подготовке визита Борреля в Москву обсуждалась возможность его встречи с заключенным блогером.