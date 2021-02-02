Москва, , 13:52 — REGNUM Американским политическому классу и СМИ пора прекращать делать из иностранных оппозиционных фигур «святых», способных творить нужные для США чудеса, как происходит сейчас в случае с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, заявил политолог Анатоль Ливен в статье, вышедшей 2 февраля в Responsible Statecraft.

Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: В Восточной Европе не стали однозначно смотреть на арест Навального — обзор

«Восхищаться смелостью и решимостью — это очень по-человечески и естественно, и этими качествами в значительной степени обладает лидер российской оппозиции Алексей Навальный», — отметил политолог, по словам которого столь же естественным является сочувствие страданиям другого человека и неприятие «преступных» действий нынешних российских властей.

«Однако восхищение, сочувствие и отвращение — это эмоции, а не аргументы или анализ, и их следует использовать с большой осторожностью при формулировании государственной политики», — отметил Левин, который обратил внимание на настоящее «излияние сочувствия США к Навальному» в последние несколько недель.

Так, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры нынешний госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что администрация Джо Байдена будет поддерживать Навального, а самого его Блинкен назвал «голосом многих миллионов российских граждан». Более того, сделанные посольством США в Москве заявления сильно напоминали открытые призывы к свержению нынешней российской власти, полуофициальное американское «Радио Свободная» (СМИ — иностранный агент) «открыто и страстно» поддерживает движение Навального, тогда как президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас вообще предложил присудить Навальному Нобелевскую премию Мира.

Такая открытая поддержка США контрпродуктивна, обратил внимание политолог, поскольку, во-первых, она может навредить делу прогрессивных реформ в России, о которых сложится впечатление как об отстаивающих интересы Запада силы, а во-вторых, из-за того, что подобный шаг стал очередным проявлением американского лицемерия.

«Еще большая проблема становится очевидной, если посмотреть на реальный политический курс некоторых деятелей оппозиции, которые вызывали такие волны энтузиазма Запада вообще и США в частности», — указал политолог.

Например, в последний раз Нобелевская премия мира присуждалась в 1991 году, и получила ее Аунг Сан Су Чжи «ее ненасильственную борьбу за демократию и права человека». Когда же она вошла в правительство Мьянмы, она сразу же стала объектом критики Запада из-за ее неспособности предотвратить или осудить жестокое преследование со стороны государств этнического меньшинства рохинджа в Мьянме. В результате она была лишена большинства своих наград за борьбу в области прав человека (за исключением самой Нобелевской премии).

Иными словами, сделав из Аунг Сан Су Чжи «либеральную героиню», западные СМИ и активисты забыли о политических реалиях Мьянмы, а также о том, что сама борец за права человека является прежде всего мьянманским политиком, а не западным демократическим лидером.

Применительно к Навальному это означает, что когда западные комментаторы начинают демонизировать Путина и восхвалять Навального, они автоматически полагают, что в случае успеха оппозиционного блогера, внешняя политика Москвы повернет в нужное Западу русло.

Однако это нонсенс: сторонники блогера, уверен политолог, поддерживают его из «в борьбе с коррупцией, беззаконием и экономическими проблемами» Российского государства, а не для того, чтобы он изменил внешнюю политику Москвы. Однако в 2008 году Навальный поддержал «войну» России и Грузии, а также решительным образом высказал свои националистические взгляды в отношении выходцев из Кавказа, открыто выступал против незаконной миграции, а также неоднократно говорил о том, что, стать он президентом, возвращать Украине Крым он не намерен.

Обо всем этом стоит напомнить, отметил Левин, не с тем, чтобы осудить Навального, а для того чтобы напомнить американским гражданам, что он «российский, а американский политик». Какое бы ни было российское правительство, оно будет защищать российские интересы, уверен политолог.

«Чем скорее мы осознаем это и перестанем ставить гипсовых святых в надежде, что они будут творить чудеса, тем лучше для внешней политики США в целом», — заключил он.