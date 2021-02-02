Москва, , 13:50 — REGNUM Увещевания не действуют, поэтому необходимо принять закон, вводящий жесткое наказание за призывы к наложению санкций в отношении граждан и компаний из РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Каждая страна должна защищать свой суверенитет, свою экономику, своих граждан, свои институты. Мы исходим из того, когда звучат предложения в виде обращения к другим государствам, институтам других государств с просьбой наложить санкции на наших граждан, вести санкции в отношении владельцев крупнейших компаний — это также разрушает экономику, и конечно, не может нас не беспокоить, потому что, как и права наших граждан в этом случае нарушаются, так и страдает наше государство от таких действий. Поэтому мы считаем, что необходимо за такие инициативы и действия — подчеркиваю — действия наказывать, причем наказывать очень жестко», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что в 2018 году Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за отказ от работы с компаниями, которые попали под санкции.

«В 2018 году мы исходили из того, что необходимо было защитить нашу экономику, и предприятия, попавшие под санкции, должны были эффективно работать на территории нашей страны, но так как их деятельность сопряжена с теми структурами, где представлены иностранные компании, иностранные собственники, мы считали, что все должны руководствоваться, работая на территории нашей страны, национальным законодательством», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы также напомнил, что законопроект «был по-разному воспринят деловым сообществом».

«Мы провели диалог и в общем-то вышли на те решения, которые сейчас позволяют тем предприятиям, бизнесам, которые находятся под санкциями за рубежом, в России работать, и им никто не отказывает», — отметил он.

Но парламентарии тогда сразу сделали оговорку: если будут не просто призывы, но и реализовываться конкретные шаги по включению граждан РФ и компаний в санкционные списки, этот законопроект может быть доработан ко второму чтению.

«Сегодня мы видим, что ни на кого эти увещевательные меры не действуют, поэтому надо принимать закон», — заявил Володин.

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