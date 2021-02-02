Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Отказ членов парламента Грузии из правящей партии «Грузинская мечта» поддержать досрочное прекращение полномочий депутатов, которые подали соответствующие заявления, не изменит позиции партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 февраля сделал один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.

Политик прокомментировал заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который заявил, что в его партии решили проголосовать против лишения оппозиционных депутатов их полномочий.

«Сейчас «Мечта» пытается растянуть время, чтобы официально не оформить однопартийный парламент. Они очень этого боятся. Однако это не изменит наших планов», — сказал политик журналистам.

Удумашвили отметил, что в ЕНД продолжают придерживаться мнения, что в парламент можно будет войти только после того, как руководство страны объявит о досрочных парламентских выборах. До этого «националы» будут бойкотировать парламент.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подали заявления о сложении полномочий. 2 февраля на пленарном заседании парламента планируется рассмотреть 51 заявление от депутатов.

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