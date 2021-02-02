Москва, , 13:52 — REGNUM Производство истребителей Су-57 и военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А для Вооруженных сил (ВС) России необходимо наращивать. Об этом 2 февраля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в российском минобороны.

«В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения — многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А», — заявил он.

Также, по словам главы минобороны РФ, такой же важной задачей является воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на авиационном заводе в Казани.

«Сегодня поговорим о том, как обеспечить планомерную загрузку авиационных предприятий и решить ряд технологических задач», — добавил Шойгу.

Кроме того, он уточнил, что в ходе совещания будет проведено обсуждение выполнения государственного оборонного заказа на поставку и сервисное обслуживание авиационной техники.

При этом он напомнил, что в минувшем году предприятия «Объединённой авиастроительной корпорации» поставили ВС России 147 летательных аппаратов, включая первый серийный многофункциональный истребитель Су-57.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что в Новосибирске запланирована официальная выкатка и испытание самолёта с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем.