Берлин, , 13:43 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен до конца, несмотря на сложности. Об этом 2 февраля заявил вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц на онлайн-конференции «Европа — 2021».

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

На замечание о том, что противниками проекта остаются многие партнеры ФРГ в ЕС и США, Шольц ответил, что реализация проекта — это европейский вопрос. По его мнению, страны ЕС не желают, чтобы посторонние вмешивались в этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля государственный секретарь по делам Европы при министерстве иностранных Франции Клеман Бон заявил, что ЕС принял недостаточно санкций против России.

В качестве дополнительной меры Бон предложил приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2».