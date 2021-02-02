Москва, , 13:48 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров даст адекватный ответ на любое «жёсткое сообщение» по ситуации с блогером Алексеем Навальным, которое может поступить через главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 2 февраля журналистам.

Он напомнил, что Лавров не раз обещал открыто и откровенно обсуждать ситуацию с «обитателем московского СИЗО», то есть блогером. Это означает, добавил Песков, что если «некий жёсткий месседж» прибудет в Москву вместе с Боррелем, то российский министр даст на него «не менее жёсткий ответ», и в этом нет сомнений.

Представитель Кремля отметил, что Боррель — визави Лаврова. В ситуации с Навальным Россия не готова прислушиваться к заявлениям извне, однако готова терпеливо разъяснять происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, он намерен обсудить со своим российским коллегой Лавровым в том числе арест Навального.

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