Москва, , 13:36 — REGNUM Ставить отношения Европейского союза с Россией в зависимость от дела российского блогера Алексея навального было бы глупостью. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Россию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдёт», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в Москве ждут контактов с главой дипломатии Евросоюза, так как российская сторона заинтересована в нормализации отношений между РФ и ЕС.

«Мы готовы всё делать для этого», — заверил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский должен утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека. По его словам, то, что произошло с блогером, должно заставить страны ЕС «перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США».

В октябре 2020 года Боррель подтвердил планы ЕС ввести санкции по «делу Навального».

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель призвал искать баланс в отношениях с Россией и Турцией