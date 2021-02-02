Москва, , 13:31 — REGNUM Россия готова запустить проект подъёма подводной лодки Русского императорского флота «Сом», которая затонула в шведских водах в период Первой мировой войны. Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

«Продолжается совместная работа по проекту подъёма подводной лодки Русского императорского флота «Сом», которая затонула в шведских территориальных водах в период Первой мировой войны, в 1916 году», — заявил Лавров.

«Есть конкретные планы, как этот проект реализовать. Мы рассчитываем на ускорение соответствующих шагов», — указал он.