Москва, , 13:29 — REGNUM Сложившаяся ситуация вокруг блогера Алексея Навального произошла по вине западных «кураторов», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается дипломатических номеров и представителей других государств — очевидно, что господин Навальный представляет их интересы на территории РФ, они хотят использовать его, чтобы создавать нам напряжение», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 1».

«Но ситуация, которая сегодня сложилась, — во многом по их вине. Им необходимо было не заниматься инструктированием его так долго и соответственно другие вопросы с ним обсуждать, а правильно было бы, понимая, что ему необходимо быть на территории РФ и соответственно учитывая, что он осужден и находится на определенном положении, которое предусматривает в том числе выполнение закона, руководствоваться российским законом. Поэтому то, что сейчас происходит, скорее всего, наверное, они могли предвидеть, но если этот фактор не учли, теперь будут знать, что в России есть национальное законодательство, что необходимо руководствоваться нашими законами, российскими и тем более надо прекратить использовать таких нечистоплотных людей, как Навальный, вмешиваться в наши дела», — заявил спикер Госдумы.

Володин указал на то, что «это не первое замечание со стороны ФСИН и правоохранительных органов».

"Много мы внимания ему уделяем, думаю, он недостоин этого», — сказал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, порядка 20 сотрудников посольств различных государств прибыли в Мосгорсуд, где рассмотрят замену условного наказания на реальное для Навального. В частности, на месте находятся представители дипмиссий США, Швейцарии, Австрии, Латвии, Польши и Болгарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль объяснил, почему Путин не следит за судом над блогером

Читайте развитие сюжета: Володин дал оценку присутствию дипломатов на суде по Навальному