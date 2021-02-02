Иркутск, , 13:29 — REGNUM В Иркутском обкоме КПРФ сформировали предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Как сообщает сегодня, 2 февраля, официальный сайт партии, войти в новый состав нижней палаты российского парламента рассчитывает экс-губернатор Приангарья и первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко. Там же он хотел бы видеть своего сына Андрея, который сейчас находится в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве с хищением бюджетных денег.

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Среди прочих названы: действующий депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Щапов (93-ий Иркутский одномандатный округ). В 94-м Ангарском округе рассматриваются кандидатуры депутата Законодательного собрания Иркутской области Евгения Сарсенбаева, члена Ангарского горкома КПРФ Евгения Иванова, руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Андрея Левченко, первого секретаря Иркутского горкома КПРФ Сергея Банько и первого секретаря Ангарского горкома партии Сергея Бренюка.

По 95-му Шелеховскому округу партия будет рассматривать кандидатуры вице-спикера Законодательного собрания Ольги Носенко, депутатов Заксобрания Виктора Кондрашова, Антона Романова и Андрея Маслова.

По 96-му Братскому округу — кандидатуры Александра Сергеева, заместителя руководителя фракции КПРФ в Заксобрании региона Андрея Андреева, мэра Бодайбинского района Евгения Юмашева.

В региональный партийный список местные отделения КПРФ предложили включить: Сергея Левченко, Ольгу Носенко, Михаила Щапова, Евгения Иванова, Сергея Бренюка, депутатов Заксобрания Романа Габова, Андрея Маслова, Анатолия Обухова, Антона Романова, Ильи Сумарокова, Валерия Хайдукова, Андрея Андреева, первого секретаря Иркутского обкома ЛКСМ РФ Андрея Ахмадулина и комсомольца Максима Дудина.

«Решения, кого рекомендовать как кандидатов на выборы, на нашем региональном уровне ещё не приняты, мы ещё даём время кандидатам проявить себя», — пояснил Сергей Левченко.

«Сергей Левченко, похоже, слишком рано сказал «гоп». До прыжка еще целых полгода, но обиды за вынужденную отставку и амбиции подгоняют бывшего губернатора. Немногим ранее он также пытался «оседлать» январские протесты. Интересно, как расценивают эту самодеятельность в руководстве КПРФ — ведь у коммунистов перед выборами и так достаточно непростое положение», — прокомментировал данное известие один из популярных сибирских телеграмм-каналов buzoters_and_crows.

Окончательно КПРФ определит кандидатов в депутаты Госдумы на федеральном общепартийном съезде, который состоится в июне 2021 гоа, после объявления выборов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2021 года в Приангарье зарегистрированы 1 851 493 гражданина, обладающих правом участия в голосовании. Больше всего обладающих активным избирательным правом проживает в Иркутске — 456 085 человек, в Ангарском городском округе — 181 433, в Братске — 168 088 человек. Меньше всего численность избирателей в Катангском районе — 2 892 человека и Мамско-Чуйском районе — 3 627.

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