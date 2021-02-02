Сеул, , 13:31 — REGNUM КНДР расширила арсенал баллистических ракет и укрепила силы специального назначения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на «Белую книгу по обороне 2020», опубликованную 2 февраля министерством обороны Южной Кореи.

В документе говорится, что за два года Северная Корея расширила состав стратегических сил с 9 до 13 ракетных бригад и с 4 до 6 мотострелковых дивизий.

Увеличение данных подразделений соответствует заявлениям северокорейского руководства об укреплении военного потенциала страны.

Также сообщается о запасах в КНДР 50 кг оружейного плутония, которого хватит на создание порядка десяти ядерных боеприпасов.

Кроме того, в нынешнем документе министерство обороны Южной Кореи не называет КНДР «врагом», а использует более широкое понятие «угроза национальной безопасности». Япония, в свою очередь, названа партнёром и «соседом по сотрудничеству во имя мира и процветания в Северо-Восточной Азии и во всём мире».

Напомним, что военное ведомство Южной Кореи публикует материалы в «Белой книге по обороне» каждые два года с 1967 года.