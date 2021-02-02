Москва, , 13:25 — REGNUM По определённым причинам Швеция перестала поставлять запасные части для заводов «Группы ГАЗ». Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

«Как мы понимаем, у сопредседателей этого важного органа есть заинтересованность провести его очередную сессию в текущем году в Стокгольме. Надеемся, что удастся найти взаимоприемлемый выход в ситуации с поставками шведской продукции для российской автомобилестроительной компании «Группы ГАЗ», — заявил Лавров.

«Власти Швеции по каким-то причинам запретили экспорт запасных частей для промышленного пресса, который используется на заводах «Группы ГАЗ». И мы сегодня рассчитываем, что шведские коллеги посмотрят ещё раз на эту ситуацию с точки зрения интересов нашего экономического взаимодействия», — указал он.