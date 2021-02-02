Москва, , 13:31 — REGNUM Роль коллективного Запада в ситуации вокруг блогера Алексея Навального явлена прибытием зарубежных дипломатов в Мосгорсуд, где рассматривается дело блогера. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 2 февраля на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что по традиции дипломаты присутствуют на судах, чтобы поддержать граждан своих государств. Теперь дипломаты появились на процессе над Навальным, и это уже не просто вмешательство во внутренние дела РФ.

«Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», — подчеркнула Захарова и предположила также, что речь идёт о попытке психологического давления на судью.

Представитель МИД добавила, что дипломатов, вероятно, беспокоит судьба денег, направленных на противоправную деятельность на российской территории, так как им отчёты о тратах «писать придется».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля к зданию Мосгорсуда прибыли несколько машин с дипломатическими номерами. Среди них были автомобили США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы, Германии и других стран. В суде рассматривается дело о замене блогеру Навальному условного срока на реальный.

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