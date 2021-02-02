Москва, , 13:21 — REGNUM Россия и Швеция должны преодолеть затруднения в поставках продукции между двумя странами, которые возникли в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

«Мы выступаем за преодоление негативной тенденции в двусторонней торговле — она серьёзно просела за первые 11 месяцев прошлого года. И, конечно же, важную роль в этих усилиях мы отводим межправительственному российско-шведскому наблюдательному комитету», — заявил Лавров.

«Как мы понимаем, у сопредседателей этого важного органа есть заинтересованность провести его очередную сессию в текущем году в Стокгольме. Надеемся, что удастся найти взаимоприемлемый выход в ситуации с поставками шведской продукции для российской автомобилестроительной компании «Группы ГАЗ», — указал министр.