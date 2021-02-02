Ереван, , 13:18 — REGNUM Решение разрешить экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, обвиняемому в свержении конституционного строя в 2008 году, выехать в период с 3 по 8 февраля за рубеж, принял суд общей юрисдикции Еревана. Об этом 2 февраля сообщил в ходе судебного заседания прокурор Геворк Багдасарян, трансляцию заседания ведет агентство News.am.

«На основе этого полиция временно снимает ограничения на выезд Роберта Кочаряна», — заявил он, ссылаясь на полученное из полиции уведомление.

При этом Багдасарян отметил, что прокуратуре непонятно, почему такие вопросы не обсуждаются во время заседания и там не получили объяснения суда, по какой причине подсудимый выезжает из Армении именно в этот отрезок времени.

В свою очередь, судья Анна Данибекян ответила, что обвинение может получить необходимые документы в секретариате суда, добавив, что Генпрокуратурой также может быть подана жалоба в Апелляционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Армении подало межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив Азербайджан в нарушении ряда конвенций в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.