Москва, , 13:12 — REGNUM Минский комплекс мер безальтернативен в отношении урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

«Мы вновь подчеркнули безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер», — заявил Лавров.

«Считаем — мы об этом сказали сегодня нашим коллегам, — что любые попытки выгородить Киев, который упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, будут контрпродуктивны. Рассчитываем, что действующее председательство поспособствует прямому диалогу между Киевом и Донбассом в контактной группе и обеспечит беспристрастность работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине», — указал он.