Москва, , 13:13 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не следит за ходом рассмотрения вопроса о замене условного наказания на реальное блогеру Алексею Навальному. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 2 февраля журналистам.

«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что в графике российского лидера — мероприятие с лауреатами конкурса «Учитель года». Путин, добавил он, готовится к встрече с учителями, которые учат будущее поколение российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФСИН по Москве обратилось в суд, прося заменить Навальному условный срок реальным наказанием из-за систематических нарушений правил условного заключения. В 2014 году блогера осудили за хищения у компании «Ив Роше». Теперь этот вопрос рассматривает на выездном заседании Симоновский суд столицы.

Читайте также: Представитель ФСИН рассказал в суде о нарушениях Навального

Читайте развитие сюжета: Володин: дипломаты у Мосгорсуда — свидетельство использования Навального