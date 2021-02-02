Москва, , 12:57 — REGNUM Россия готова проработать с шведской стороной, председательствующей в настоящее время в ОБСЕ, пути повышения эффективности Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

«Сегодня мы передали нашим шведским коллегам соответствующий неофициальный документ с изложением того, как и в каких формах можно наладить дискуссию по этой актуальной теме», — заявил Лавров.

«Мы рассчитываем, что шведская сторона уделит этому вопросу должное внимание», — указал он.

Председательство в ОБСЕ перешло к Швеции 1 января 2021 года.