Париж, , 12:58 — REGNUM Паскаль Дескан, мать гражданки Франции, больной раком кишечника и удерживаемой в лагере джихадистов в Сирии, начала голодовку с целью заставить французские власти репатриировать дочь. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает France Info.

Как уточняют журналисты, 32-летняя женщина, уехавшая в Сирию в 2015 году вместе со своим мужем, предположительно, сторонником ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в течение двух лет удерживается в лагере вместе с четырьмя детьми в возрасте от 2 до 11 лет.

55-летняя мать дочери несколько раз обращалась к правительству Франции с просьбой организовать репатриацию больной дочери и ее семьи. Не получив ответа, она решила начать голодовку.

«Ни министерство иностранных дел, ни правительство, ни администрация президента не ответили на наши просьбы. Письма моей клиентки также остались без ответа», — заявил адвокат женщины Эммануэль Дауд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Франции решить судьбу гражданки страны, находящейся на территории Сирии в чрезвычайно плохом состоянии здоровья.

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