Москва, , 12:53 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может играть более значимую роль в европейских и евроатлантических делах. Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

«У нас общее мнение, что ОБСЕ как символ широкого географического охвата, всеобъемлющего подхода к безопасности во всех её измерениях в силу правила конесенсуса в полной мере сохраняет свою значимость и может играть более весомую роль в европейских и евроатлантических делах», — заявил Лавров.