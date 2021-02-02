Подгорица, , 12:52 — REGNUM Россия является важным партнером для Черногории, поэтому у обеих стран должны быть самые лучшие отношения, что особенно важно для укрепления экономических и культурных связей. Такое заявление сделала вице-президент Народно-демократической партии.(DNP) и глава черногорской делегации Совета Европы Майя Вукичевич по итогам встречи с послом Российской Федерации в Черногории Владиславом Масленниковым.

Как сообщили в DNP, на встрече обсуждались актуальные политические темы, а также отношения между Черногорией и Россией.

«Депутат Вукичевич от своего имени выразила сожаление по поводу того, что Черногория входит в число немногих стран-кандидатов в Евросоюз, которые присоединились к санкциям против России, поскольку Россия является важным экономическим партнером Черногории, поэтому такое решение только вредит стране», — говорится в заявлении.

Также в сообщении говорится, что решение о продлении санкций в отношении России определенно не отражает ожиданий избирателей, которые голосовали на выборах закоалицию «За будущее Черногории».