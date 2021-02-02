Джакарта, , 12:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не существует стандартной формулы борьбы с пандемией, сообщает CNN Indonesia.

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«Опыт 11 месяцев научил нас, что перед лицом пандемии не существует стандартной формулы борьбы», — заявил глава государства.

Правительство Индонезии также имеет свой собственный способ борьбы с пандемией. В Индонезии создают собственную вакцину против коронавируса, вводят коронавирусные ограничения, разрабатывают программы по восстановлению национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в Джакарту доставили 11 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.

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