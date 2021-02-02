Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Члены партии «Европейская Грузия» 2 февраля провели возле здания парламента Грузии в Тбилиси протестную акцию-перфоманс. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, протестующие поставили будку, в которой за 1 лари продавали карточки, которые назвали «депутатскими мандатами». Некоторые активисты купили «документы» и безуспешно попытались пройти по ним в здание парламента.

Как рассказали протестующие журналистам, акция проводится в связи с тем, что в этот день двое представителей оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани начали работу в парламенте, несмотря на объявленный лидерами оппозиционных партий бойкот.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции согласились войти только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подали заявления о сложении полномочий. 2 февраля на пленарном заседании парламента планируется рассмотреть 51 заявление от депутатов.

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