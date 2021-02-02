Москва, , 12:48 — REGNUM Организация договора о коллективной безопасности намерена провести восемь крупных учений. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Я могу сказать только о крупных, их около восьми у нас таких», — сказал Зась.

Он отметил, что большинство из учений состоится в Таджикистане, поскольку в 2021 году именно эта страна председательствует в организации.

Среди прочих, ОДКБ проведёт учения «Эшелон», а также крупные учения с коллективными силами оперативного реагирования, силами и средствами разведки и другими.

Основная часть учений состоится во второй половине 2021 года.