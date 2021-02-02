Луганск, , 12:48 — REGNUM Представители Украины отказываются от процессуальной очистки людей, которых передают в рамках обмена пленными с Донбассом. Об этом заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, сообщил 2 февраля «Луганский информационный центр».

По её словам, в ходе встречи в рамках гуманитарной подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), «ни по одному вопросу Украина не подтвердила готовность реализовывать свои обязательства».

Кобцева рассказала, что украинская сторона отказывается от процессуальной очистки, ссылаясь на законодательство.

«Отсутствие реализации процессуальной очистки, освобождения людей от уголовной ответственности, не позволяет нам перейти к обсуждению вопроса освобождения незаконно удерживаемых лиц», — добавила представитель ЛНР.

Чиновник добавила, что Украина фактически блокирует переговорный процесс по вопросу обмена пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Владимир Кацман заявил, что власти Украины ревниво относятся к усилиям депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по освобождению пленных, находящихся на территории ДНР и ЛНР. По этой причине украинские власти не задействуют возможности политика.

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