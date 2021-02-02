Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Около 20 депутатов парламента Грузии от оппозиционных партий не входят в парламент из-за оказываемого на них давления. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 февраля сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«У нас есть информация, что дополнительно до 20 оппозиционных депутатов хотят войти в парламент, однако из-за шантажа и буллинга по сей день не могут сделать этот шаг», — сказал лидер правящей партии.

Кобахидзе добавил, что радикальная часть оппозиции сама поставила себя в сложное положение, когда есть только два пути: войти в парламент или отказаться. По его мнению, в этой ситуации у «Грузинской мечты» больше вариантов для политических «маневров».

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции согласились войти только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подали заявления о сложении полномочий. 2 февраля на пленарном заседании парламента планируется рассмотреть 51 заявление от депутатов.

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