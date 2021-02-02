Киев, , 12:34 — REGNUM Легализация огнестрельного оружия может дестабилизировать ситуацию на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала Zik.

«Вы хотите, чтобы наша страна превратилась в кашу, в которой будут одни трупы? Мы не готовы к подобным радикальным действиям, которые могут изменить систему внутренних процессов в нашей стране», — сказал он.

Кива напомнил, что за семь лет войны в Донбассе вся Украина заполнена оружием.

«Если мы дадим ещё возможность безнаказанно носить его, то оно будет применяться. У нас общество невоспитанно. Я против легализации оружия и возможности свободного его ношения», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков за семь лет работы раздал 3196 единиц наградного огнестрельного оружия.

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Напомним, Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроект о гражданском огнестрельном оружии.

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