Сеул, , 12:43 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству сосредоточить усилия на ликвидации растущих трудностей, с которыми сталкиваются уязвимые слои населения, включая представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, в условиях затяжного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства.

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Известно, что данное заявление главы государства было обнародовано 2 февраля в ходе еженедельного заседания правительства.

Южнокорейский лидер отметил, что кризис продолжается и для его преодоления «предстоит подняться на множество гор и пересечь долины».

Он добавил, что ключом к восстановлению экономики является преодоление кризиса на рынке труда, а также избавление владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей от трудностей.

Президент призвал правительство принять меры с целью не допустить усиления социального неравенства.