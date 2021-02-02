Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Лидер «Центристов» Анни Лёф надеется на более тесное сотрудничество с «Зелеными». Надежды на укрепление политической кооперации связано с избранием нового лидера партии «Зеленых» Мэрты Стеневи. Об этом сообщила новостная служба Fria Tider.

«Горячие поздравления Мэрте Стеневи по случаю оказанного ей доверия занять пост лидера Партии зеленых, с нетерпением жду возможности увидеть и сотрудничать в поиске более устойчивых, зеленых решений в будущем!», — написала у себя в Twitter Лёф.

Напомним, что Мэрта Стеневи была избрана на пост лидера партии 31 января. Как отмечают журналисты, в день своего избрания политик выступила с резким заявлением, обвинив «Шведских демократов» в «женоненавистничестве».