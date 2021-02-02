Москва, , 12:17 — REGNUM Повышение стоимости перевозки грузов морем в конце прошлого года уже начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров, но в то же время служит позитивным сигналом с точки зрения перспектив российского экспорта в целом. Об этом 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста» Аркадий Мурзаев.

«От стоимости морских перевозок зависят товары, ввозимые по импорту. Это весьма обширный ассортимент: от бытовой техники и компьютеров, до обуви и одежды. Причём чем дешевле товар, тем сильнее на его стоимость влияют транспортные расходы», — заявил Мурзаев.

Например, доставка груза 40-футовым контейнером из Шанхая до Новороссийска стоит примерно 8000 долларов США. Если стоимость груза составляет 8 тыс. долларов, то из-за доставки его стоимость удваивается. Но если стоимость груза 80 тыс. долларов, то транспортировка приведет к его удорожанию всего на 10%.

«Изменение размеров фрахта контейнера на 2 тыс. долларов (+25%) в первом случае увеличит цену на 12,5%, а во втором всего лишь на 2%. Поэтому всё по известной поговорке: богатые становятся богаче, а бедные — беднее», — отметил он.

В то же время, по его словам, рост цены морских перевозок — на самом деле позитивный сигнал, говорящий о росте мировой торговли, а следовательно, о выходе мировой экономики из кризисного состояния.

«Для России как поставщика сырьевых товаров рост мирового производства означает рост спроса и цен на экспорт, что крайне позитивно отражается на бюджетных доходах. Рост стоимости морских перевозок будет стимулировать инвестиции в данное направление транспортных перевозок, что приведет к расширению возможностей по перевалке грузов», — указал Мурзаев.

«Если весной начнётся выход наиболее развитых стран из пандемии, то это станет дополнительным фактором роста мирового товарооборота, то цены на перевозки получат дополнительный импульс к росту. Некоторая стабилизация в этом случае возможна к концу лета — началу осени, а зимой 2022 года цены, вероятно, слегка пойдут вниз», — подчеркнул он.