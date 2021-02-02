Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга начала проверять работу с бюджетом муниципалов из «Сосновой Поляны» — муниципального округа на юго-западе Петербурга. Об этом ИА REGNUM 2 февраля сообщили в ведомстве.

Проверка плановая, ею руководит аудитор Юрий Шутов, она продлится до 5 марта.

За это время специалисты оценят эффективность, результативность и целевое использование средств бюджета муниципального образования за 2019−2021 годы.

Муниципалитет находится в Красносельском районе, в округе проживает более 60 тыс. человек. В 2019 году расходы местного бюджета составили 121 млн рублей, плановый показатель расходов на 2020 год — 99 млн рублей, на 2021 год расходная часть запланирована в объеме 156 млн рублей.

Сейчас муниципалитет возглавляет Светлана Давыдова, а местную администрацию — Максим Бабаев.

Напомним, ранее КСП обнаружила многомиллионные финансовые нарушения в работе МО «Город Петергоф».

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