Ярославль, , 12:06 — REGNUM Ярославская областная дума рекомендовала Совету Федерации делегировать в Центральную избирательную комиссию России действующего члена ЦИК Евгения Шевченко. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Шевченко Yaroslavl.izbirkom.ru

В настоящее время проходит процедура обновления состава комиссии. Совфед может делегировать туда пять человек, при этом свою позицию высказывают региональные заксобрания и губернаторы. Ярославская область решила поддержать действующего члена ЦИК Шевченко.

«Думаю, это были общее мнение губернатора Ярославской области, депутатского корпуса и избирательной комиссии региона. О предлагаемой кандидатуре можно сказать только лестные слова. Евгений Шевченко с 2007 года является членом ЦИК с правом совещательного голоса, и в 2016 году Указом президента РФ был назначен членом ЦИК с правом решающего голоса. Он длительное время работал в разных партиях: КПРФ, «Патриоты России». Зарекомендовал себя как профессионал, очень ответственно подходит к работе, курировал Ярославскую область — и по долгу службы, и по зову сердца», — сказал председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Против кандидатуры Шевченко выступили руководители фракций КПРФ и «Справедливая Россия». Лидер коммунистов Александр Воробьев вспомнил, что обращение к Шевченко по вопросу ручного пересчета голосов после КОИБов не дало результата. Он усомнился, что член ЦИК будет представлять интересы всех избирателей Ярославской области. Лидер эсеров Сергей Хабибулин высказал сожаление, что регион в ЦИКе будет представлять москвич.

«Но мы могли бы попробовать рекомендовать туда своего, и, возможно, прошла бы кандидатура нашего, ярославского. А так получается, опять варяг. Я считаю, что если он не местный, то не имеет смысла за него голосовать», — заявил Сергей Хабибулин.

Так или иначе, но большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Евгения Шевченко.

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