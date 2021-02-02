Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Члены правящей партии «Грузинская мечта» решили, что не нужно досрочно прекращать полномочия депутатов, которые подали соответствующие заявления. Об этом, как передает интернет-издание Netgazeti, 2 февраля рассказал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

В парламенте Грузии сегодня, 2 февраля, на повестке дня стоит один вопрос — рассмотрение 51 заявления о сложении полномочий от оппозиционных депутатов. Как рассказал журналистам Кобахидзе, во время заседания членов «Грузинской мечты», которое прошло в офисе партии, было принято решение голосовать «против».

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала членов правящего большинства парламента не прекращать досрочно полномочий представителей оппозиции. В этом случае данный вопрос в парламенте придется рассматривать заново 9 февраля на следующем пленарном заседании.

Напомним, в Грузии с ноября 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции согласились войти только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подали заявления о сложении полномочий.

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