Пекин, , 12:09 — REGNUM С призывом к новой американской администрации вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана без каких-либо предварительных условий выступил Китай. Об этом 2 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По словам официального представителя китайского МИД, на сегодняшний день СВПД пребывает в ключевой фазе.

«Актуальной задачей является форсирование каждой из сторон выполнения условий консенсуса, достигнутого в ходе переговоров глав МИД стран — участниц сделки, состоявшихся в декабре прошлого года, который состоял в том, чтобы оказать воздействие на США для их скорейшего возвращения в СВПД без каких-либо предварительных условий и обеспечения отмены всех санкций», — сказал он.

При этом Вэньбинь подчеркнул, что Иран должен на основании вышесказанного снова начать выполнение условий СВПД, и добавил, что в Пекине считают, что текущая ситуация в данном вопросе имеет большое значение, и продолжают контактировать «со всеми соответствующими сторонами».

«Мы поддерживаем решение существующих проблем на поэтапной основе и продолжим работать с соответствующими сторонами и международным сообществом для скорейшего возвращения СВПД на верный путь политического урегулирования», — заключил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в настоящее время отношения между Китаем и Соединёнными Штатами «находятся в критическом моменте, сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами».