Москва, , 12:02 — REGNUM Россия не должна оставлять безнаказанными провокации США в Чёрном море, а жёстко на них ответить. Об этом в эфире НСН заявил вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов.

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Вице-адмирал подчеркнул, что заходы американских военных кораблей в Чёрное море стали уже нормой, а «на Тихоокеанском флоте США в наглую влезли в территориальные воды».

«Они что, так и будут бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые», — сказал Святашов.

Он уверен, что США уже достаточно испытывали «русских моряков на прочность», и пришло время их проучить.

«Конечно, не надо развязывать войну, — подчеркнул вице-адмирал. — Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое. Бояться не надо — наше дело правое».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошёл в Чёрное море, затем туда прибыл другой эсминец, «Портер». В НАТО заявили, что таким образом отвечают на «наращивание военной мощи» РФ. На фоне прибытия в регион американских эсминцев учения в Чёрном море провёл фрегат Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Макаров».