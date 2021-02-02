Москва, 2 февраля 2021, 12:02 — REGNUM Россия не должна оставлять безнаказанными провокации США в Чёрном море, а жёстко на них ответить. Об этом в эфире НСН заявил вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов.
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Вице-адмирал подчеркнул, что заходы американских военных кораблей в Чёрное море стали уже нормой, а «на Тихоокеанском флоте США в наглую влезли в территориальные воды».
Он уверен, что США уже достаточно испытывали «русских моряков на прочность», и пришло время их проучить.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошёл в Чёрное море, затем туда прибыл другой эсминец, «Портер». В НАТО заявили, что таким образом отвечают на «наращивание военной мощи» РФ. На фоне прибытия в регион американских эсминцев учения в Чёрном море провёл фрегат Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Макаров».