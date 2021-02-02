Москва, , 12:02 — REGNUM Французские власти идут на поводу у Вашингтона, необоснованно политизируя газовый проект «Северный поток — 2». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очередной вымышленный предлог для остановки «Северного потока — 2» не должен стать препятствием для окончания работ по укладке и запуску газопровода», — заявил Железняк.

В Германии совершенно определенно понимают цену инвестиций в «Северный поток — 2», который обеспечит население стран — участниц российско-европейского проекта качественным и недорогим газом, отметил парламентарий.

Франция призывает Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» в ответ на «репрессии в России», заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

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