Минск, , 12:00 — REGNUM В Белоруссии суд приговорил блогера Владимира Неронского к трём годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

Как сообщают правозащитники, Неронского обвиняли в том, что в его видеороликах содержались призывы к действиям, нарушающим общественный порядок в ряде белорусских городов.

В ходе судебных слушаний Неронский признал вину в оскорблении представителя власти, но не согласился с основным обвинением.

Как сообщало ИА REGNUM, Неронский был задержан 8 мая 2020 года. Ранее международная организация Amnesty International осудила власти Белоруссии за массовые преследования блогеров и журналистов. Среди репрессированных новых узников совести указаны Сергей Багров, Сергей Латинский, Игорь Лосик, Владимир Неронский, Сергей Петрухин и Владимир Цыганович.

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