Москва, , 11:53 — REGNUM В Госдуме не удивлены тем, что представители посольств ряда стран прибыли к зданию Мосгорсуда в связи с рассмотрением дела блогера Алексея Навального.

«Оперативные кураторы» прибыли посмотреть, послушать и доложить за рубеж, как продвигается их проект. Поэтому Навального надо сажать так, чтобы навальнизм не пустил глубокие корни», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, порядка 20 сотрудников посольств различных государств прибыли в Мосгорсуд, где рассмотрят замену условного наказания на реальное для Навального. В частности, на месте находятся представители дипмиссий США, Швейцарии, Австрии, Латвии, Польши и Болгарии.

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