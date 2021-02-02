Ашхабад, , 11:50 — REGNUM Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству планируют создать представители Туркмении и Омана, сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

Отмечается, что комиссия будет способствовать развитию торгового сотрудничества, в том числе в сфере нефтегазовой, химической, текстильной промышленности и в сельском хозяйстве.

1 февраля в режиме видеоконференции прошли консультации МИД Туркмении и Омана. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере транспорта, в том числе строительство транспортного коридора Узбекистан — Туркмения — Иран — Оман.

Стороны отметили важность развития правовой базы двустороннего сотрудничества и сотрудничества в сфере здравоохранения и медицины.

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