Сеул, , 11:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи выражает глубокую озабоченность в связи задержанием военными в Мьянме высших гражданских лидеров, включая политика и министра иностранных дел Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, и объявлением чрезвычайного положения сроком на один год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе брифинга, состоявшегося 2 февраля, представители министерства подчеркнули, что Сеул уважает стремление народа Мьянмы к демократии, свидетельством чего стали всеобщие выборы, проведенные в 2020 году.

Официальный Сеул призывает немедленно освободить Аунг Сан Су Чжи и других арестованных государственных деятелей, а также выражает надежду на урегулирование проблем мирными способами в соответствии с демократическими процедурами.

Военный переворот в Мьянме вызвал осуждение мирового сообщества и опасения по поводу того, что усилия народа страны по укреплению демократии под гражданским руководством будут сорваны.

Ранее представители МИД Южной Кореи сообщали, что никто из граждан Южной Кореи, проживающих в Мьянме не пострадал в ходе военного переворота.