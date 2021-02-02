Маскат, , 11:39 — REGNUM Индонезия и Оман установили партнерство в области развития технологий дополненной реальности, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Омане Мохамад Ирзан Джохан поддержал более стратегическое партнерство между Оманом и Индонезией в 2021 году.

«Помимо экономических выгод стратегического партнерства, я считаю, что стороны могут работать вместе», — заявил Мохамад Ирзан Джохан.

Индонезийская компания WIR Group примет участие в разработке лингвистической платформы за счет использования и развития технологий дополненной реальности.

Посол выразил надежду, что компании и инвесторы из Омана будут заинтересованы в установлении стратегических партнерских отношений с индонезийскими компаниями, поскольку два государства имеют много общего.

По словам посла Индонезии, технологию дополненной реальности можно использовать для продвижения туризма, образования и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министр морских дел и рыболовства Индонезииво время встречи с послом Норвегии призвал мир объединиться против незаконного рыболовства.

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