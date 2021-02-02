Маскат, 2 февраля 2021, 11:39 — REGNUM Индонезия и Оман установили партнерство в области развития технологий дополненной реальности, сообщает Antara.
Посол Индонезии в Омане Мохамад Ирзан Джохан поддержал более стратегическое партнерство между Оманом и Индонезией в 2021 году.
«Помимо экономических выгод стратегического партнерства, я считаю, что стороны могут работать вместе», — заявил Мохамад Ирзан Джохан.
Индонезийская компания WIR Group примет участие в разработке лингвистической платформы за счет использования и развития технологий дополненной реальности.
Посол выразил надежду, что компании и инвесторы из Омана будут заинтересованы в установлении стратегических партнерских отношений с индонезийскими компаниями, поскольку два государства имеют много общего.
По словам посла Индонезии, технологию дополненной реальности можно использовать для продвижения туризма, образования и культуры.
Как сообщало ИА REGNUM, министр морских дел и рыболовства Индонезииво время встречи с послом Норвегии призвал мир объединиться против незаконного рыболовства.
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