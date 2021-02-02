Москва, , 11:36 — REGNUM Министерство иностранных дел России предложило внести изменения в проект постановления, регулирующий механизм оказания помощи гражданам РФ, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

Он напомнил, что базовыми принципами оказания помощи в рамках постановления правительства РФ от 31 мая 2010 года №370 являются ее безвозмездность и вместе с тем исключительность тех случаев, когда она предоставляется.

Так, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории иностранного государства предусматривается комплекс мер по обеспечению бесплатной эвакуации граждан РФ. Решение об эвакуации принимается президентом России. Такие мероприятия несколько лет назад проводились в Йемене и Ливии, сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Министерство иностранных дел РФ предложило вариант, при котором находящийся за границей гражданин, оценивающий свои финансовые возможности как не позволяющие ему самостоятельно оплатить возвращение домой, может обратиться за помощью в российское посольство. Такому гражданину будет оказана помощь, однако в течение нескольких месяцев он должен будет возместить государству расходы, которые возникли в связи с приобретением ему проездных документов.

Подавляющее большинство стран мира, имеющих в своем арсенале такие инструменты социальной поддержки, оказывает её на возмездной основе, подчеркнул Волынкин.