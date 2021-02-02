Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Судебный процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа не будет объективным, на это просто нет шансов, считает адвокат политика Дэвид Шон. Об этом он заявил 1 февраля в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, уже нельзя представить, чтобы кто-то из граждан США воспринимал это как суд, так как и судья, и присяжные публично заявили о необходимости осудить Трампа. В таких условиях невозможен справедливый суд.

«Это невозможно, когда вы знаете, что присяжные и судья пристрастны», — подчеркнул Шон.

Так, демократ от Калифорнии, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси стремится не дать Трампу когда-либо снова выдвинуться в президенты. Этого же хотят другие инициаторы импичмента, добавил защитник.

Адвокат дал понять, что объявит импичмент в отношении экс-президента неконституционным. Начало процесса импичмента ожидается в США 9 февраля.

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