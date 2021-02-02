Пекин, , 12:12 — REGNUM С призывом к мировому сообществу посодействовать стабилизации ситуации в Мьянме обратились власти Китая. Об этом 2 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Все действия международного сообщества должны вносить вклад в обеспечение политической и социальной стабильности в Мьянме, а также во внутренние процессы примирения сторон и поддержание мира. Они не должны провоцировать усиление трений и усложнять ситуацию», — сказал он.

Также Вэньбинь выразил надежду на то, что каждая из сторон в Мьянме сумеет разрешить существующие разногласия в рамках конституции и действующего законодательства страны, чем поддержит стабильность в политической и социальной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мьянме пришедшие к власти после переворота военные прекратили международное авиасообщение со страной до начала июня 2021 года.